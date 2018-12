Napoli città gruviera, record di voragini: 14 da gennaio a oggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una città gruviera, per formazione geologica ma anche per assenza di controlli delle oltre 750 cavità per una superficie superiore al milione di metri quadrati, che sorgono a Napoli. Il dossier dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) sulla qualità ambientale nelle aree urbane contiene un capitolo su «I Sinkholes antropogenici e le cavita sotterranee nella citta di Napoli» che spiega, in parte, il fenomeno preoccupante delle voragini. Tuttavia i 14 fenomeni di sprofondamento registrati da gennaio ad agosto sono solo indicativi delle cavità censite. Mancano invece gli interventi connessi all'alterazione della parte più superficiale, dove passa rete idrica e fognaria. «Dal 2005 a oggi ho individuato solo a Pizzofalcone oltre 40 perdite, tutte connesse a rotture della rete idrica cittadina, che è la prima causa delle voragini del manto stradale. Ma in tutta Napoli ce ne sono centinaia all'anno» spiega il geologo Gianluca Minin. La soluzione però ci sarebbe: «Occorre un piano speciale per il sottosuolo. Un monitoraggio continuo limiterebbe al minimo le voragini e i conseguenti cedimenti delle fondamenta degli edifici».