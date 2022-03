Neapolis Marathon, a ottobre la gara su distanza tradizionale

Napoli non si stanca mai di correre. E dopo i positivi riscontri della recente mezza maratona, è pronta ad ospitare una gara sulla tradizionale distanza dei 42,195 km. Infatti, dopo gli eccellenti riscontri della prima edizione, lo staff organizzativo della Neapolis Marathon si è messo in moto per la gara del 2022. Un lavoro che parte da due dati certi: la rinnovata partnership con il title sponsor Italiana Assicurazioni e la data.

Neapolis Marathon e Neapolis Half si disputeranno infatti domenica 23 ottobre. A dare l'ufficialità alla collocazione della manifestazione è stata la Fidal (la federazione italiana di atletica leggera) che ha già confermato il posizionamento della maratona partenopea nel proprio calendario in occasione della terza domenica del prossimo mese di ottobre.

Notizie queste che hanno permesso alla Ssd Neapolis Marathon, guidata dal presidente Maurizio Marino, di aprire ufficialmente le iscrizioni, sia per le gare ufficiali Fidal (maratona sulla tradizionale distanza dei 42,195 km e mezza maratona), sia per la stracittadina non competitiva (Neapolis Sea Run), in programma su un percorso di circa 8 km, che permetterà ai tanti appassionati non allenati per affrontare le lunghe distanze, di poter comunque partecipare alla festa dell'atletica nella città partenopea.

Festa che ancora una volta avrà come scenario principale uno dei luoghi simbolo di Napoli: anche per l'edizione 2022, teatro della partenza e dell'arrivo della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon sarà piazza del Plebiscito. Confermata anche la partnership con Coldiretti Campania, con l'allestimento dell'area expo dedicata a sport e alimentazione, che aprirà i battenti venerdì 21 ottobre.