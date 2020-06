Pochi studenti nel liceo, classi ridotte e accorpate: la rivolta dei genitori a Napoli

Con la conferma delle iscrizioni, ogni anno può accadere che qualche scuola debba rivedere l'organico su richiesta dell'Ufficio scolastico regionale. Per un dirigente inizia così la difficile, emotivamente, individuazione dei docenti in soprannumero di fronte alla contrazione dell'organico rispetto all'anno precedente. Ciò che non viene raccontato invece è l'altro aspetto, molto più sconcertante e con notevoli ripercussioni psicologiche: lo smembramento delle classi. Perché la riduzione degli iscritti implica un accorpamento di più classi, con ragazzi smistati come pacchi da una classe a un'altra, con molti docenti nuovi con cui ricominciare da zero e soprattutto con nuovi compagni di banco. Ma in alcuni casi si arriva perfino a un trasferimento coatto poiché dalla sede centrale di Poggioreale andranno alla succursale, ubicata al corso Malta. Già la parola smembramento utilizzata fa affiorare pensieri funesti, ma quanto segnalato dalle famiglie degli studenti del liceo scientifico Caccioppoli tramite la presidente del Consiglio d'istituto è al limite del misterioso, perché l'elenco degli istituti coinvolti quest'anno non è presente sul sito del provveditorato, cosa che non avviene per scuole di gradi diversi o altri ambiti territoriali. Manca l'elenco di Napoli e provincia per le scuole di secondo grado, quindi, e questa mancanza di trasparenza alimenta ipotesi di «licei blasonati che sono invece tutelati» come puntualizzato dalle famiglie, che sottolineano anche un altro aspetto: da settembre è richiesto il distanziamento sociale con la separazione di gruppi di alunni di una classe in parte in presenza e in parte a distanza (il Miur sta ancora modulando questi aspetti). Tutti si chiedono «che senso ha dividerli dalla loro classe se sono già in un numero tale da garantire le norme di sicurezza e poter fare lezione tutti in presenza?».

LEGGI ANCHE Scuola, quando comincia l'anno scolastico 2020/21?

«È già avvenuto in passato e ci sembra davvero assurdo che anche stavolta dobbiamo pagare sempre noi» sottolinea l'avvocato Claudia Feola, presidente del Consiglio d'Istituto. «Il nostro liceo è costretto a procedere a continui smembramenti delle sue classi, intervenendo, suo malgrado, su quelle dove avviene il passaggio più delicato, e cioè dal biennio al triennio nonché su quelle del quarto anno che stanno per concludere il loro ciclo di studi. È qui che i ragazzi cementano i loro rapporti interpersonali, per cui lo smembramento non può che generare profondi disagi». Un effetto amplificato dalle difficoltà che gli studenti hanno avuto quest'anno, con metà anno scolastico senza la possibilità di socializzare e confrontarsi per via del lockdown. Molte amicizie saranno così spezzate dalla separazione delle classi, gli studenti cambieranno docenti e «subiranno un trasferimento coatto dalla sede centrale alla succursale e viceversa, provocando gravi disagi alle famiglie» continua Feola. Il liceo quest'anno ha accolto in totale 1098 studenti in 49 classi con una media per classe di 22 studenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venuta a conoscenza dello stravolgimento delle classi, che coinvolgono una seconda (21 studenti) e due terze (17 e 16 studenti) che nel passaggio d'anno diventeranno una terza e due quarte, durante l'ultimo Consiglio d'Istituto, la presidente del Consiglio che rappresenta i genitori degli studenti ha immediatamente scritto agli organi competenti chiedendo un incontro urgente per chiederne la revoca. «Il motivo è la palese lesione dell'articolo 32 della Costituzione - spiega - posto a tutela della salute dell'individuo e interesse delle Comunità, a fronte di una emergenza Covid-19 che ha portato la presidenza del Consiglio dei Ministri all'emissione di un Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per poter affrontare il prossimo anno scolastico in sicurezza. Lo smembramento comporterebbe la creazione delle ennesime classi pollaio bandite da governo, ministero dell'Istruzione e della Salute». Interpellata sull'argomento dello smembramento delle classi e sull'assenza dell'elenco degli istituti coinvolti dal documento ufficiale pubblicato sul sito del provveditorato, il direttorenon ha risposto «perché impegnata in una call».