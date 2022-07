Duomo di Napoli regno dei clochard: slalom tra materassi e cartoni

La turista giapponese chiede una foto ai suoi parenti, vuole il Duomo di Napoli sullo sfondo. Sceglie accuratamente la posa per lo scatto da pubblicare sui social, si piazza di spalle con lo sguardo verso l’alto come se fosse perduta ad ammirare la facciata gotica. La donna che ha lo smartphone tra le mani le dice qualcosa e poi inizia a ridere: la posizione che la ragazza ha scelto farebbe comparire nello scatto anche un materasso appoggiato su una colonna, vicino a un cartone. È il ricovero di uno dei tanti clochard che vivono intorno alla cattedrale di Napoli, non starebbe bene nella foto per Instagram, la ragazza si sposta più avanti per evitare che quella roba finisca nel suo scatto. I giapponesi continuano a ridere e si avviano verso l’ingresso della chiesa-simbolo della città.

L’intera area che circonda il Duomo è regno dei clochard. Durante la notte è un immenso dormitorio che si concentra sotto i portici e davanti all’ingresso del museo del tesoro di San Gennaro, durante il giorno la maggior parte dei senzatetto lascia il luogo per farvi ritorno solo quando cala la sera. Alcuni, però, non sanno dove andare e restano lì nei paraggi, bottiglie di birra o cartoni di vino tra le mani restano fermi, parlano con il vuoto, sorridono sembrano perduti in un mondo lontano. Si sentiva perduto anche il senzatetto che è morto nella notte fra domenica e lunedì. In tanti avevano notato le sue condizioni precarie, qualcuno aveva anche provato a chiamare soccorsi poi, di fronte all’immobilismo generale è partita una campagna social per chiedere aiuto. Quell’aiuto non è mai arrivato, l’uomo è morto in strada, davanti alla cattedrale di Napoli, laddove aveva trascorso i suoi ultimi anni di vita, lontano settemila chilometri dalla sua casa, dal suo Pakistan.

Dopo la morte dell’uomo è ripartita, con vigore, la richiesta dei residenti per cercare una soluzione alla questione dei senzatetto che sono diventati stanziali intorno al Duomo. Si chiede che qualcuno convinca quelle persone a spostarsi in un ricovero più adatto, in maggioranza le persone che lanciano appelli lo fanno per un senso di pietà verso quei disperati, anche se esiste una grande sacca di scontenti che considera quelle presenze come un segno di mancanza di decoro e che pretende il semplice spostamento di quelle persone per evitare di dover incontrare la loro disperazione. La questione è estremamente delicata e l’assessore comunale al welfare, Luca Trapanese, sta tentando di affrontarla fin dal primo giorno del suo mandato: ha fatto aprire più luoghi d’accoglienza, ha chiesto agli addetti di insistere per offrire a quelle persone il tetto messo a disposizione dall’amministrazione, la possibilità di avere cibo, bagni, docce per cancellare i segni di una vita senza casa. In tanti, però, rifiutano l’ospitalità, vivono con i generi di conforto che vengono distribuiti ogni sera, strada per strada, non vogliono rinunciare alla loro vita libera.

Intorno al Duomo sciamano i turisti, quasi ogni mattina il corridoio sotto i portici che conduce al museo del tesoro di San Gennaro, viene lavato con acqua abbondante per cancellare i segni (e gli odori, e gli escrementi) di chi ha trascorso la notte lì. Il porticato, però, ieri mattina accoglieva ancora il giaciglio di uno dei disperati: una serie di cartoni messi a mo’ di protezione per un letto fatto di coperte. Quel giaciglio è stato rispettato, nessuno s’è avvicinato, nessuno ha pensato di toglierlo di mezzo: buon segno. Segno che il cuore vince su certe pulsioni razziste. Sotto la rampa di ferro che consente ai disabili di raggiungere l’ingresso del Duomo c’è il deposito dei “letti”: coperte, piumoni, cuscini, cartoni. Vengono arrotolati e lasciati lì in attesa della notte successiva, accade da sempre. Anche dal lato opposto del porticato c’è un giaciglio abbandonato, è quello che stava per finire nella fotografia della turista giapponese. Poco distante, un ragazzo in evidente difficoltà se ne sta in disparte. Osserva il passeggio dei turisti, non chiede soldi, ogni tanto si attacca alla bottiglia, quando incrocia lo sguardo di qualcuno sorride e fa un salutino con la mano. Quando prova ad alzarsi non ci riesce e ricade sul gradino di fianco alla sua bottiglia.