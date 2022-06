Napoli come back, nuove idee per una movida intelligente

Movida intelligente. Tornare a divertirsi con intelligenza. È l’obiettivo del progetto “Napoli come back. Torniamo a vivere insieme” guidato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli insieme con il Comune di Napoli, il Coni e una folta rete di associazioni, ordini professionali (commercialisti, avvocati e psicologi) e federazioni sportive. Un progetto ideato da Fabio Curcio, medico esperto di prevenzione e cura delle dipendenze, che è stato affidato integralmente ai giovani dell’ateneo e del liceo Pansini e divulgato anche grazie alla partnership con lo storico periodico di informazione universitaria Ateneapoli.

Duecento i ragazzi coinvolti in un lungo percorso di formazione «alla progettazione e organizzazione di eventi e alla diffusione della cultura del benessere e della socialità sana». Un percorso che culminerà in tre serate spettacolo previste per il 9 giugno, il 14 luglio e il 22 settembre tra il Castel dell’Ovo e il Borgo Marinari e dedicate rispettivamente alla musica, all’arte e allo sport.