Napoli, comitati in piazza del Plebiscito: «Sbloccate i lavori della metropolitana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di dialogo sulle griglie del metrò al Plebiscito in vista dell'incontro di mercoledì tra il ministro Bonisoli e il sindaco de Magistris. I comitati pro grata giocano il tutto per tutto e lanciano tre proposte per cercare di sbloccare il cantiere fermo da settembre. Allo stremo anche i locali del porticato, che lamentano un calo del fatturato del 50% a causa delle transenne: «Bisogna riavviare subito i lavori o chiuderemo». Ieri mattina le associazioni, con in prima fila l'avvocato Gaetano Brancaccio (Insieme per Napoli) e il presidente Eav Umberto De Gregorio, hanno illustrato le tre soluzioni alternative ai cittadini in piazza. Con l'aiuto di alcuni writers e attraverso l'uso di nastro adesivo colorato hanno segnato i punti dove le grate potrebbero essere spostate e indicato possibili migliorie per superare il vincolo paesaggistico. Quali sono le tre idee? Grate d'artista musicali, con i flauti che suonano al passaggio dei treni e percussioni attivate dallo scrosciare della pioggia. Griglie spostate di 10 passi, dal cantiere attuale, al bordo piazza davanti alla Prefettura, per uscire dal perimetro vincolato dalla Sovrintendenza. Oppure localizzate direttamente sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, in un locale sotterraneo già esistente, di proprietà del Demanio, in corrispondenza del civico 14, attualmente inutilizzato. Ma l'azienda progettista frena: «Ok a una variante estetica, ma con spostamento solo verso Palazzo Reale».