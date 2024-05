Napoli, la protesta social del commercianti: «Piazza Mercato sta morendo»

«Non siamo commercianti di serie B». La protesta è partita sui social ma gli artigiani, i negozianti e gli imprenditori napoletani di piazza Mercato sono pronti a scendere in strada decisi a scuotere le istituzioni e l’opinione pubblica. «Il quartiere Mercato è completamente abbandonato e sprofonda nel degrado, praticamente sta morendo nonostante i gioielli storici e artistici che custodisce e la sua grande tradizione di artigianato e commercio» tuona Ida Buglione, organizzatrice della protesta che ritrae nei post sui social i vari commercianti della zona con un cartello dove c’è scritto «Sto al degrado del quartiere Mercato! Non siamo commercianti di serie B»

«La piazza e le strade annesse sono invase dalla sporcizia, da cassonetti dell’indifferenziata perennemente colmi di rifiuti che invadono anche i marciapiedi e da una grande quantità di topi che rappresentano anche un rischio igienico-sanitario da non sottovalutare» continua Ida, figlia di storici commercianti della piazza che ha vissuto personalmente il disagio «di accogliere dei turisti spagnoli mentre un topo di grandi dimensioni gli passava sui piedi». La lista dei disagi manifestati dai commercianti è lunga e, ovviamente, riguarda anche l’indotto relativo al turismo. «Non viene effettuata la raccolta differenziata, l’area della piazza è diventata un enorme parcheggio dove ci sono aree di sosta completamente abusive e nelle ore serali sfrecciano auto e motorini a tutta velocità senza il minimo rispetto dei senso di marcia e del codice stradale» insistono i commercianti che sottolineano come queste problematiche danneggino il commercio e l’affluenza dei turisti.

«Dopo il restyling di una zona che è patrimonio Unesco e racchiude tesori artistici come gli obelischi del 1700, la chiesa del Carmine e tanto altro, ci aspettavamo un’attenzione per il quartiere che ha un elevato potenziale turistico dove, invece, muoiono progressivamente tutte le attività commerciali» continua Ida che ricorda «il gran numero di attività oramai chiuse e un numero altrettanto elevato di locali che sono vuoti dove da tempo non si aprono attività». L’impressione condivisa a tutti gli imprenditori e commercianti in protesta è quella di «sentirsi abbandonati» ed è per questo motivo che la protesta sui social è anche un tentativo per chiedere aiuto.

«Vorremmo che le istituzioni i prendesero cura di piazza Mercato e delle strade che la circondano, quest’area merita una rinascita e un piano specifico per il suo risanamento» concludono i commercianti lanciando un invito al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «Napoli affonda le sue radici storiche in questa piazza, chiediamo aiuto al nostro primo cittadino e lo invitiamo qui a toccare con mano il degrado con cui combattiamo ogni giorno».