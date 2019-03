Napoli, il Comune apre ai box di piazza degli Artisti: «Lavori necessari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Marzo 2019, 08:30

Il Vomero nel limbo dei box. Piazza degli Artisti da un lato, piazza Leonardo dall'altro. Progetti analoghi, intenzioni opposte: nel secondo caso «si aspetta a giorni lo sgombero totale dell'area di cantiere», nel primo «i box sono per ora previsti, e siamo in attesa della Valutazione di impatto ambientale». A parlare è l'architetto Ignazio Leone, dirigente del Comune alle Infrastrutture, ieri presente in una commissione convocata ad hoc nella sede della V Municipalità. Su piazza Leonardo - dove la partita è ancora aperta in Tribunale - il Comune ha revocato la concessione per la costruzione dei parcheggi interrati. Per piazza degli Artisti, invece, c'è una sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato da rispettare, pena un indennizzo «milionario» che Palazzo San Giacomo dovrebbe versare ai soci della Cooperativa che hanno anticipato quote per i posti auto.