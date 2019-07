Napoli: «Vogliamo i campi veri», i bambini giocano a calcetto davanti al Comune

Lunedì 29 Luglio 2019, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 19:26

Piazza Municipio, sede del Comune di Napoli, trasformata per un giorno in un campo di calcetto. È l'originale iniziativa dei bambini dello Spartak San Gennaro, squadra di calcio popolare la cui missione è coinvolgere in attività sportive e di aggregazione i minori dei quartieri a rischio della città. Sul selciato uno striscione «Nè promesse, nè parole, ma campi per giocare a pallone».Due piccole porte piantate proprio dinanzi il passo carraio del Comune e via a giocare, cinque contro cinque, tutti under 14, fratinati verdi contro quelli con la casacca blu, proprio mentre all'interno del palazzo comunale andava in scena un altro incontro quello con gli assessori competenti, Ciro Borriello (Sport) e Roberta Gaeta (Welfare), dal quale è emersa la concessione allo Spartak San Gennaro dell'utilizzo di quattro impianti (tre di calcio ed uno di calcetto).«Vorremmo sempre farli giocare su veri campi - ha detto uno dei promotori mentre i bambini si esibivano sotto gli occhi di passanti incuriositi e dei vigili urbani a guardia del Municipio - ma con quello che raccogliamo con collette e iniziative di sostegno, non riusciamo a pagare i fitti dei campi». La squadra fondata da pochi mesi ha già coinvolto più di 50 minori. «Ora con i campi - si augura - potremmo toglierne dalla strada molti di più». Prossimo acquisto del vostro calciomercato? «Più che un giocatore - conclude - a noi servirebbe un pulmino e chissà se con tutti questi milioni di cui si parla sui giornali per gli ingaggi qualcuno non potrebbe anche pensare ai nostri bambini».