È partito il programma del 'Natale di solidarietà diffusà del Comune di Natale vista l'impossibilità, nel rispetto delle norme anti covid, di poter realizzare il tradizionale pranzo per i poveri e i senza fissa dimora. Il Comune, attraverso l'assessorato al Welfare, ha infatti deciso di aiutare con la distribuzione di pacchi alimentari, di beni di prima necessità e di dispositivi di protezione personale tutte quelle realtà che in città si occupano dei più poveri e dei bisognosi dalle mense, alle carceri, alle case di riposo, ai centri di accoglienza.

«In questo Natale così difficile e inatteso nelle modalità del suo svolgimento che non ci consentono di svolgere il consueto pranzo per i poveri- ha spiegato l'assessore al Welfare, Monica Buonanno - abbiamo deciso che non potevamo lasciare le persone più fragili anche perché il Natale amplifica il brutto così come il bello e quindi abbiamo deciso di sostenere le tante realtà che sul nostro territorio a loro volta sostengono le persone senza dimora o a rischio di forte disagio economico e sociale».

Oggi la consegna di pacchi presso il carcere di Poggioreale, presso la 'Ronda del cuorè al Vomero e presso la mensa del Carmine. In particolare alla mensa del Carmine sono state consegnate 25 confezioni di derrate alimentari con cui realizzare i pasti da asporto per i senza fissa dimora che la mensa sfama quotidianamente. L'iniziativa è realizzata grazie al personale della Napoli Servizi, di volontari e di operai della Whirlpool di via Argine. «Quest'anno tutti dovremo vivere il Natale in modo più sobrio - ha concluso Buonanno - e rivolgiamo il nostro pensiero a chi purtroppo non c'è più, a chi ancora soffre negli ospedali, a tutto il personale sanitario che da marzo è impegnato notte e giorno a salvare vite umane, ai dipendenti dei Servizi indifferibile del Comune che stanno operando con grande spirito di sacrificio. A tutti l'augurio che il 2021 sia migliore del 2020».

