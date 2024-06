Con l'ordinanza n. 9/2024 il Comune ordina che la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico si applica non più dalle ore 20 ma dalle ore 23.30 della giornata interessata dai concerti e fino a cessate esigenze del giorno successivo.

In particolare la sospensione interessa gli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini e sedie. La sospensione riguarda: l'intera area Piazza Trieste e Trento, Via San Carlo, Via Cesario Console fino all’intersezione con Via Santa Lucia, colonnato della Chiesa di san Francesco da Paola.

Restano invece invariati gli altri provvedimenti previsti dall'ordinanza dello scorso 8 giugno che vietano la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.