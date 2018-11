San Silvestro al Plebiscito, il concertone si farà nonostante il cantiere della metropolitana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Novembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2018 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È corsa contro il tempo per l'organizzazione del Capodanno 2019. A meno di un mese e mezzo dal concertone della notte di San Silvestro, il Comune è ancora in alto mare. Se è pur vero che è stato confermato il format degli scorsi anni, con cinque palchi tra piazza Plebiscito e lungomare, per la parte artistica si viaggia a fari spenti nella notte. Da piazza Municipio confermano che al momento nessun artista è stato ancora contattato e che visti i fondi risicati si potrebbe puntare ad un Capodanno «made in Naples», come avvenuto lo scorso anno. In sostanza un grande contenitore sudista, anche se al momento rimane soltanto un'idea. I bandi e le manifestazioni di interesse verranno pubblicati a fine mese, tutt'al più nei primi giorni di dicembre, e di progetti a Palazzo San Giacomo non se ne sono ancora visti.