Napoli, si conclude progetto per giovani geometri al Formedil

Cento futuri geometri presentano i loro elaborati sulla sicurezza del lavoro a una platea di imprenditori, professionisti ed esperti. Si è chiusa così la quattordicesima edizione del progetto di orientamento al lavoro “…E Adesso?”, che ha visto protagonisti gli allievi dell’ultimo anno degli istituti per geometri “Della Porta-Porzio” di Napoli e “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco.

Organizzato da Acen, Inail Campania e Ispettorato del Lavoro dell’area metropolitana di Napoli, in collaborazione con il Formedil Napoli e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli, il progetto accompagna da quattordici anni gli allievi degli istituti statali per geometri alla più utile scelta dopo il diploma.

In questa edizione, durata più di sette mesi, sono state fornite informazioni pratiche sulle attività di cantiere, a partire dalla normativa sulla sicurezza, evidenziando le competenze e le figure più richieste dal mercato del lavoro edile in questo momento di crescita, legato anche ai lavori del Pnnr sul territorio, realizzando una delle tappe fondamentali il 29 aprile per sottolineare il valore della tutela dei diritti dei lavoratori a ridosso della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro.

Nel corso degli incontri che si sono tenuti presso il Formedil, l’Acen, il Centro formazione Inail di “Villa Bandini” e il Collegio dei Geometri, gli esperti del settore e i rappresentanti istituzionali coinvolti hanno trasferito agli studenti il “know how” per affrontare con maggiore consapevolezza la ricerca del lavoro dipendente e per affacciarsi al mondo delle professioni o all'imprenditoria, focalizzando cosa fare e come al termine del percorso scolastico. I cento studenti prossimi al diploma hanno anche avuto l’opportunità di accedere al cantiere dell’Eav della Circumvesuviana di Corso Garibaldi, a Napoli, in visite curate del Gruppo Giovani Acen per verificare cosa significa lavorare in sicurezza in un cantiere complesso.

I lavori della giornata conclusiva del progetto sono stati introdotti da Roberta Vitale e Giuseppe Mele, rispettivamente presidente e vicepresidente del Formedil Napoli e da Massimo Sannino, segretario generale Filca Cisl, che è intervenuto a nome delle tre organizzazioni sindacali presenti nella scuola di formazione edile. A seguire gli interventi di Giuseppe Cantisano, direttore dell’Ispettorato del Lavoro - area Metropolitana di Napoli, Daniele Leone, direttore dell’Inail Campania e Ferdinando Romano, presidente dei Giovani Imprenditori dell’Acen. I lavori dei gruppi di studio composti dagli allievi sono poi stati introdotti da Alessandra Guida, dirigente scolastico dell’istituto «Della Porta - Porzio» e Giuseppe Mingione, dirigente scolastico dell’istituto «Eugenio Pantaleo».

Ultimo step della mattinata un percorso didattico a cura degli specialisti del Formedil; agli studenti sono state illustrate le più moderne tecnologie per le costruzioni: la “Vr e gamification per la formazione in sicurezza”, una simulazione virtuale delle attività di montaggio e smontaggio di un ponteggio e le apparecchiature per la valutazione del rischio in un cantiere.

Infine, una dimostrazione sul più corretto utilizzo di un mini escavatore (Bobcat) per i diplomandi delle due scuole napoletane.