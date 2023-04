Napoli, prosegue l'iniziativa “Quartiere pulito 2023”: ecco gli appuntamenti

Il Comune di Napoli, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato che settimana prossima continuerà la campagna “Quartiere pulito 2023”: «Prosegue la prossima settimana Quartiere pulito 2023 che interesserà 55 strade delle 10 Municipalità cittadine nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie».



Il comunicato poi continua con una richiesta alla cittadinanza: «Ai cittadini è richiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00». Lunedì 24 aprile si inizia con la Municipalità 4 e la Municipalità 8 e saranno coinvolte via Alessandro Volta, via Reggia di Portici e via Roma verso Scampia.

Mercoledì 26 aprile invece sarà la volta delle Municipalità 5 e 10 con via Bernardo Cavallino e viale John F. Kennedy. Giovedì 27 aprile toccherà alla Municipalità 1, via Francesco Crispi , e la Municipalità 9 con via Pia. La settimana di interventi si concluderà venerdì 28 aprile nella Municipalità 2 in via Lavinaio, Piazza Masaniello e via del Carmine e nella Municipalità 8 in via Roma verso Scampia (lato dx).