Napoli, corsi per donne e campo estivo per bambini al rione Sanità

Due corsi destinati alle donne, tre attività sportive per i giovani ed un campo estivo aperto a oltre 50 bambini del rione Sanità a partire dal 15 giugno. Sono le iniziative presentate questa mattina presso la casa di comunità Cristallini 73 nell'ambito dell'iniziativa ministeriale «Sport di tutti i quartieri» alla presenza di Francesca Merenda referente regionale Sport e Salute Spa; Flavio D'Ambrosi, direttore uffici GS della Polizia di Stato; Luca Piscopo, coordinatore nazionale delle Fiamme Oro Napoli; Melania Cimmino, direttore della fondazione di Comunità San Gennaro EF; Fabio Greco, presidente della terza Municipalità del Comune di Napoli.

«L'obiettivo - spiegano i promotori - è di offrire opportunità sportive gratuite ai ragazzi e alle ragazze del rione Sanità, e avviare occasioni di riflessione sulla promozione della salute ai residenti del quartiere grazie anche all'iniziativa ministeriale Sport di tutti».

In particolare, sono di recente attivazione due corsi destinati alle donne del quartiere: uno di difesa personale e un altro di ginnastica posturale.

I corsi si svolgono tre giorni a settimana e contano già circa 40 iscritte. Dal 15 giugno inoltre, prende il via il campo estivo della casa di comunità Cristallini 73, in partenariato con la fondazione Pavesi, già impegnata nel centro con le attività di doposcuola durante l'anno scolastico.

Tra le attività in programma tornei, competizioni sportive che coinvolgono varie fasce di età, corsi di calcio, basket e pallavolo, attività ricreative che incoraggiano la socializzazione e il tempo libero in modo salutare. Nel corso dei due anni di progetto, inoltre, ci saranno momenti di riflessione sulla prevenzione e lo screening medico con focus e workshop sulla nutrizione, con consigli per un'alimentazione equilibrata.