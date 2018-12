Corso Vittorio Emanuele, il Comune di Napoli si arrende ancora: uno stop ai lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:00

Ci sono le Universiadi. Nuovo stop per i lavori di restyling di corso Vittorio Emanuele: rinviati a settembre dell'anno prossimo. «Prevediamo di aprire il cantiere subito dopo l'estate spiega l'assessore alle Infrastrutture, Mario Calabrese dobbiamo prima superare le Universiadi e liberare le aree di via Marina. Non possiamo aprire un altro fronte con queste due operazioni ancora in sospeso. Ci dispiace che i lavori al Corso abbiano subito dei ritardi, per sopraggiunti imprevisti. E c'è tutta la volontà di iniziare il prima possibile. Però è chiaro che non possiamo bloccare la città con troppi cantieri aperti contemporaneamente. Stiamo ragionando con gli uffici per definire un cronoprogramma delle opere per il 2019 che consenta di non creare troppi danni ai cittadini». Per il Corso si tratta del quarto rinvio in due anni, e dopo innumerevoli problemi tecnici, lavori per la fibra ottica e i cavi elettrici, la strada ormai è ridotta a un vero e proprio colabrodo. E scoppia lo scontro con la Municipalità: «Basta rinvii tuonano il presidente del parlamentino Francesco Chirico e l'assessore locale Marcello Cadavero Si avvii subito il restyling. Le Universiadi erano già previste. Se il Comune vuole evitare il caos, apra la Ztl di piazza Dante per il periodo dell'evento sportivo e applichi il piano traffico proposto da noi, che prevede il senso unico a scendere su via Salvator Rosa, da piazza Mazzini a via Imbriani. E si estenda la Ztl dei Decumani h24 per tutti i varchi».