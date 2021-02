Napoli: consiglieri comunali positivi al Covid, revocata la seduta del 23 febbraio

Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito ha revocato la seduta del Consiglio fissata per il prossimo 23 febbraio. La decisione, si legge in una nota, «è stata assunta a seguito della richiesta pervenuta dai capigruppo Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), Aniello Esposito (Partito Democratico), Roberta Giova (La Città) e Carmine Sgambati (Italia Viva) e sentiti i restanti componenti della Conferenza dei Capigruppo, per il permanere dell'impossibilità a partecipare dei consiglieri Vincenzo Moretto e Diego Venanzoni, causa Covid-19». La Conferenza dei Capigruppo si riunirà proprio il 23 febbraio per calendarizzare ulteriori sedute consiliari.

