Napoli Creattiva fa il pieno alla Mostra d’Oltremare: 18 mila presenze in tre giorni

Al termine di tre giornate all’insegna della fantasia, dell’entusiasmo e della condivisione all’ennesima potenza, l’undicesima edizione di Napoli Creattiva ha calato il sipario alla Mostra d’Oltremare con l’ennesimo successo di pubblico: diciottomila le appassionate delle creazioni fatte a mano arrivate soprattutto dal Sud Italia, ma con percentuali significative anche dal resto del Paese e dall’estero.

La fiera nazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg Fiera Bergamo ha messo in scena (sui 6mila metri quadrati dei padiglioni 5 e 6) il meglio del settore, grazie alla partecipazione di novanta imprese (una trentina della Campania) in rappresentanza di tredici regioni italiane e cinque paesi stranieri. Oltre alla ricca area espositiva, nella quale si è trovato tutto quanto è necessario per realizzare con le proprie mani oggetti di ogni genere, è piaciuto come sempre moltissimo anche il nutrito calendario di eventi collaterali (dimostrazioni, laboratori, corsi), che hanno anche questa volta trasformato il pubblico nel protagonista indiscusso della manifestazione.