Napoli, cresce il mercato delle case: è boom per uso turistico nei Decumani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 18 Maggio 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I prezzi delle abitazioni diminuiscono. E, nello stesso tempo, gli istituti di credito sono più propensi ad erogare mutui. Le condizioni per l'acquisto di una casa sono complessivamente molto più favorevoli. Il risultato è che a Napoli le transazioni immobiliari nel 2017 - in tutto 530mila - sono aumentate del 5%, rispetto all'anno precedente. I casi più frequenti riguardano la prima abitazione ma è in netta ascesa anche l'acquisto di immobili da destinare ad uso turistico, in particolare nella zona dei Decumani. Quello dei prezzi è comunque il primo fattore da tenere in considerazione nel discorso complessivo sul mercato del «mattone» Il dato globale per il secondo semestre del 2017 in tutta la città corrisponde a -1,8%. Si tratta di un valore calcolato dalla Borsa Immobiliare di Napoli che vede al vertice l'amministratore unico Giovanni Adelfi.