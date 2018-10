Il vicesindaco di Napoli: «Galleria Umberto bene storico: intervenga lo Stato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 07:00

«Il Comune farà un nuovo provvedimento ai condomini per accelerare la ristrutturazione delle parti della Galleria di loro competenza che ancora mancano all'appello. Al momento è stato restaurato circa il 50% delle facciate, mentre per le altre è stata fatta la messa in sicurezza con reti e ponteggi. Sulle parti pubbliche, la pavimentazione e la volta di copertura, intendiamo chiedere un finanziamento al ministero dei Beni Culturali. Purtroppo, il blocco della spesa imposto al Comune frena molte attività necessarie, come le manutenzioni. La Galleria Umberto è un monumento storico e lo Stato deve intervenire, come fa per tutti i monumenti d'Italia. Non possiamo essere discriminati». Non le manda a dire Raffaele Del Giudice, vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, con deleghe anche alla protezione civile, alla sicurezza abitativa e agli edifici storici. Da quando ha assunto la competenza anche sulla Galleria Umberto ha subito istituito un tavolo con commercianti e residenti. Nel 2014, il crollo di intonaco dalla facciata su via Toledo portò alla morte del giovane Salvatore Giordano. Da allora, la struttura è stata oggetto di numerosi interventi di manutenzione e restauro. Ma non basta. Il Comune prepara una nuova diffida. Sabato si è verificato un nuovo distacco, ma per fortuna nessuno si è fatto male.