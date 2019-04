Napoli, crollo a Palazzo Doria d'Angri: sassi sui passanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tempi delle tragedie sfiorate, dal centro a Chiaia. La Riviera inciampa, affanna e barcolla. L'ultima caduta qui risale a domenica: il crollo di un palo interno alla Villa Comunale e strada chiusa per diverse ore. Ieri pomeriggio, nel cuore del centro, in via Maddaloni, grossi pezzi di piperno sono piovuti giù a 20 centimetri dalle teste dei turisti, dallo storico Palazzo Doria d'Angri. Da lì, nel 1860, si affacciò Garibaldi per annunciare l'Italia unita. Due settimane fa, all'angolo di corso Umberto, un drago di metallo si è staccato da un palazzo e ha aperto la tempia di un giovane tedesco appena sceso dalla nave da crociera.«Serve più manutenzione di palazzi, alberi e strade - denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli - Altrimenti presto ci scapperà il morto».