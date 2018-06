«Cto ospedale strategico, il pronto soccorso non chiuderà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 10 Giugno 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiudere il pronto soccorso del Cto nelle ore notturne: nessuno ha voglia di commentare la proposta, messa nero su bianco da una dozzina di camici bianchi, tra cui 4 primari. Obiettivo venire a capo delle carenze di personale e strutturali del presidio collinare adottando il modello emiliano in vigore dal 2009 all'Istituto ortopedico Rizzoli. Si fanno sentire però, con la protezione dell'anonimato, le voci di dentro dell'ospedale. «L'apertura del pronto soccorso del Cto - avverte uno dei primari che non ha firmato né condiviso la proposta di chiusura - in poco più di un mese ha ridotto del 15-20% gli accessi al Cardarelli, drenato in parte le barelle, registrato 100 accessi in media al giorno, di cui circa il 75% di natura ortopedica risolti con riduzioni e gessi. Con due divisioni di Ortopedia, dotate rispettivamente di 16 e 18 posti letto, (per 130 unità di degenza complessive) e la comparsa di qualche barella nelle corsie di traumatologia, è del tutto normale registrare un aumento dei carichi di lavoro e patire il peso dei turni su un personale abituato a tutt'altri ritmi. A questo si associano alcuni esoneri dalla sala operatoria. Ma la nostra azienda ha già istruito i concorsi per reclutare nuovi specialisti. Le procedure non sono semplici né rapide ma progressivamente andremo a consolidare una routine che consentirà di recuperare anche le attività non urgenti e programmate che, al Cto, hanno subito un freno».