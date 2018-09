Ctp, niente stipendi: autobus nei depositi e napoletani lasciati a piedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 08:00

Bus della Ctp ancora fermi nei depositi di Arzano, Pozzuoli e Teverola almeno fino a mercoledì prossimo. Mentre il trasporto pubblico della provincia di Napoli e in parte della provincia di Caserta è in piena paralisi. Una situazione di disagio per i tanti pendolari iniziata l'11 settembre scorso.La Città Metropolitana ha comunicato che giovedì sono stati predisposti ed inviati i flussi finanziari a favore della Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli delle retribuzioni del mese di agosto, previste inizialmente per il 27 ma poi slittate al 10 settembre, data disattesa. Le retribuzioni ai lavoratori dovrebbero essere pagate lunedì prossimo. Ma gli autisti sembrano decisi a restare fermi nonostante il pagamento dello stipendio. E questo almeno fino a metà settimana prossima. Il 27 settembre, infatti, è prevista l'assemblea dei soci della Ctp. All'ordine del giorno le decisioni da assumere per assicurare la continuità aziendale ed il suo rilancio anche tramite la successiva approvazione del nuovo piano industriale. Mercoledì prossimo l'azienda di trasporto pubblico e gli uffici della Città Metropolitana concluderanno l'iter per la definizione dell'accordo transattivo sulle indicizzazioni dei corrispettivi chilometrici. Si tratta di circa 48 milioni di euro per i quali la Ctp ha avviato ben due giudizi, nel 2016 e nel 2017, davanti al Tribunale di Napoli.