Ctp, l'impegno della Città metropolitana di Napoli: «Stipendi nella prossima settimana»

Gli stipendi del mese di gennaio ai dipendenti CTP (Compagnia Trasporti Pubblici) saranno pagate entro la fine della prossima settimana. Lo hanno detto ai sindacati, nell'incontro convocato in Prefettura, il Direttore generale di Città metropolitana, Giuseppe Cozzolino, il Coordinatore della Segreteria del Sindaco metropolitano Luigi de Magistris, Enrico Panini, e l'Amministratore unico di CTP, Augusto Cracco. «Il ritardo - affermano i rappresentanti della Città metropolitana - non è dovuto all' ente, che è già intervenuto per garantire il pagamento delle retribuzioni di dicembre, ma »è l'effetto di una legittima richiesta di verifica di un consigliere metropolitano che ha di fatto sospeso l'azione sostitutiva».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Ctp, autista di bus ucciso dal virus nel Napoletano: Massimo aveva... I TRASPORTI Ctp, sì al concordato preventivo e de Magistris esulta:... LA TRAGEDIA Quarto, scooter contro bus Ctp: muore un immigrato di 43 anni

Per evitare futuri ritardi causati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'azienda ha presentato al Tribunale di Napoli Nord un ricorso ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile per ordinare all'INPS di rilasciare alla CTP la regolarità della propria posizione contributiva. Il quadro delineato -. secondo la Città Metropolitana - consente di poter assicurare la regolare corresponsione della retribuzione del mese di febbraio». Città metropolitana e CTP hanno chiesto ai sindacati di assicurare la totale ripresa del servizio. «Conosciamo il senso di responsabilità e la dedizione dei lavoratori di CTP - afferma Panini - per questo ci appelliamo a quei valori in una fase nella quale il trasporto pubblico è pesantemente penalizzato dalla pandemia in atto e nella quale l'ammissione al concordato »in bianco« autorizzata dal Tribunale di Napoli nord richiedono ancora maggiore impegno per garantire la mobilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA