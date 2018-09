La scherma napoletana ritrova casa: Cuomo riapre la scuola al Martuscelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il telefono di Sandro Cuomo ha ripreso a squillare qualche mese fa. Non appena si è diffusa la voce che il Club Schermistico Partenopeo aveva ritrovato casa. Qualche giorno fa aveva smontato l'insegna davanti alla storica palestra del Collana. Un simbolo dell'essersi messo tutto alle spalle. «Dovevamo guardare avanti, quel gesto è stato un po' uno spartiacque anche se in futuro nulla è impossibile» racconta l'olimpionico di scherma napoletano. Miglior club giovanile italiano, titoli nazionali a ripetizione. I suoi 230 ragazzi si erano ridotti a 60 peregrinando di palestra scolastica in palestra scolastica. «Dopo la chiusura del Collana - racconta Cuomo - le telefonate erano soltanto per disdire. Ora sono tutti interessatissimi. Ripartiamo dai 60 che sono rimasti e contiamo di arrivare a quota 170, obiettivo che ci siamo posti di raggiungere entro l'anno».