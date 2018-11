Napoli, il custode del cantiere fantasma di via Marina: «Ridotto a discarica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

«Sono l'unico operaio rimasto da marzo sul cantiere di via Marina. Mi occupo della sicurezza, pulisco e riparo le transenne quando vengono tamponate dalle auto. Sono anche stato nominato custode giudiziario dell'area di piazza Duca degli Abruzzi sequestrata dai carabinieri forestali. Non ho aiutanti, non ho mezzi. Devo percorrere il perimetro delle recinzioni a piedi o con la mia macchina, per 2-3 km al giorno. L'ultimo stipendio l'ho visto a febbraio. Quel cantiere abbandonato e degradato è diventato la mia prigione. Ho 58 anni e lavoro da quando ne avevo 15. Se almeno mi licenziassero prenderei la disoccupazione e tra due anni potrei andare in pensione. Ma neanche questo riesco ad avere». Luigi Di Gennaro è l'unico operaio rimasto a via Marina. Guardia del cantiere infinito, custode del nulla. «Al mio fianco - spiega - è rimasto solo il segretario della Filca Cisl, Massimo Sannino, che mi sta supportando». Quella di Di Gennaro è una storia di lavoro e fatica. Quando la vecchia società Asse Costiero ha lasciato il cantiere, lo scorso marzo, all'operaio è stato chiesto di vigilare sulle aree - il cantiere non poteva restare senza guardiania - e lui ha accettato.«Perché ero l'operaio con maggiore anzianità e quello con più esperienza. Lavoravo con una delle ditte concessionarie dal 1982. Gli altri operai erano in gran parte delle ditte di subappalto e sono stati i primi ad andare via. Ma non ho mezzi, né un aiutante. Il cantiere è grande e da solo non ce la faccio. Mi servirebbe almeno un furgoncino per spostare le reti, invece devo usare la mia vettura, senza nemmeno il rimborso della benzina. Ma cosa posso fare in queste condizioni?».