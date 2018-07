Napoli, danneggiato tubo del gas a Poggioreale: sgomberate le abitazioni

Martedì 24 Luglio 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 10:57

Allarme sicurezza a Poggioreale, dove all’interno dei cantieri per la realizzazione della linea metro proprio alle spalle del tribunale di Napoli, è stata danneggiata una tubazione del gas. In questo momento – in via preventiva – si sta provvedendo allo sgombero di alcune abitazioni tra via Nuova Poggioreale e via Domenico Aulisio, in attesa di verificare la reale entità del danno.