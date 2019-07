Napoli, la danza dei cinesi tra le torri: il dragone rosso colora il Centro Direzionale

Sabato 27 Luglio 2019, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non hanno spazio dove allenarsi e per questo hanno scelto la strada. Sono una ventina le ragazze cinesi che hanno trasformato le piazze del Centro Direzionale di Napoli in una grande palestra all’aperto. C’è lo stereo, ci sono le danzatrici e c’è anche l’insegnante che segue con attenzione ogni passo fermando la musica quando ci sono errori. Tutto inizia al tramonto, quando le prime “allieve” arrivano in zona vestite con una tuta rosa e una gonna bianca. Poi parte la musica ed iniziano gli allenamenti.«Veniamo qui – dicono le ragazze provando a parlare in italiano – perché non sappiamo dove allenarci. Poi la sera si sta bene perché c’è poca gente e siamo libere di ballare senza problemi».Con loro, ci sono fanno capolino tra i grattacieli amici e familiari che approfittando del momento, si divertono fino a tardi. I bambini scorrazzano sulle biciclette e sui monopattini, mentre i più grandi mettono su dei veri tornei di badminton. Danza, sport e divertimento che hanno trasformato il Centro Direzionale nel nuovo punto di ritrovo della comunità cinese della zona.