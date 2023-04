Stadio Collana, De Luca: «Investimenti come per lo stadio Maradona»

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta facebook, ha parlato dello stadio Collana: «Credo che per lo stadio Collana al Vomero faremo un investimento analogo a quello che abbiamo fatto per lo stadio San Paolo, oggi stadio Maradona. Vorremmo poter consegnare a Napoli l'impianto del Collana completamente rifatto, ce la metteremo tutta».

Così dunque il presidente De Luca ha annunciato la fine del contenzioso con la società Giano per la gestione dell'impianto vomerese.

«Abbiamo ereditato una situazione amministrativa ingarbugliata e confusa, tra ricorsi e controricorsi fino al consiglio di stato. Questo lungo contenzioso - ha spiegato De Luca - si è finalmente concluso e lo stadio Collana sarà consegnato alla regione Campania il 2 maggio».

È un impianto importantissimo - ha concluso De Luca - e stiamo valutando in queste ore la possibilità di fare come regione un investimento importante. In occasione delle Universiadi abbiamo investito a Napoli centinaia di milioni di euro, sullo stadio San Paolo 35-40 milioni di euro. Adesso ci viene consegnato lo stadio Collana, che è un impianto di grande valore e di grande qualità, e credo che faremo un investimento analogo».