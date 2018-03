Napoli, de Magistris apre la Borsa mediterranea del turismo: «Manteniamo la nostra identità»

Venerdì 23 Marzo 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 19:53

«I dati confermano che Napoli negli ultimi due anni è la città che più cresce in cultura e turismo. Questo è frutto di un buon lavoro fatto dall'amministrazione e dai napoletani. Ma staremo sempre attenti a mantenere l'identità della nostra città, fatta anche di anomalie e contraddizioni». Così il sindaco Luigi de Magistris durante l'inaugurazione della 22esima edizione della Borsa mediterranea del turismo . «Non vogliamo che una massificazione turistica modifichi le caratteristiche della città - sottolinea il sindaco - e Napoli anche in questo sarà unica».E sull'importanza dell'evento de Magistris non ha dubbi. «Questa fiera cresce sempre di più, con rappresentanze diplomatiche importanti. Sono iniziative che servono per far conoscere sempre di più Napoli e le possibilità che offre. Si sta consolindando molto il lavoro di squadra e nelle prossime settimane ci saranno novità, nell'ottica della realizzazione di ciò che è venuto fuori dagli Stati generali del turismo».