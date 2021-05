Napoli Est, degrado a San Giovanni: decine di topi a ridosso della scuola

Decine di topi “gironzolano” tra i cumuli di erbacce e spazzatura a ridosso di una scuola. Accade tra via Comunale Ottaviano e via Ravello nel “Rione Villa”: siamo a San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli.

L'aiuola a pochi metri dall'ingresso dell'istituto comprensivo 46 “Scialoja Cortese” e posta di fronte al soprapasso pedonale dei binari della Vesuviana è ridotta in pessime condizioni. I topi escono a decine alla ricerca di cibo intrufolandosi nei sacchetti abbandonati in strada a qualsiasi ora. Ci sono piante e rami non potati da tempo: questi sono diventati la tana dove i roditori si nascondono appena percepiscono situazioni di pericolo, come il rumore dei veicoli in continuo passaggio.

La grave circostanza di mancata igiene è evidenziata da Carmine De Falco, consigliere del Partito Democratico della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio), il quale ha sollecitato l'intervento di alcuni operatori dell'azienda comunale Asìa Napoli per ripristinare il decoro. Oltre ai sacchetti da rimuovere e al verde infestante è necessaria una importante operazione di derattizzazione.

Tra i rovi sono state trovate anche diverse siringhe sporche di sangue. Questo tratto del quartiere è interessato dal frequente passaggio di persone, specie bambini e ragazzini che raggiungono il plesso scolastico posto a due passi.