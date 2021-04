Napoli Est, torna il decoro nel parco di Barra e in piazza grazie ai volontari

Si restituisce pulizia e decoro al quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli. Sono due le iniziative che hanno riguardato il verde del popoloso quartiere spesso lasciato senza cura. Stamattina gli operatori di una cooperativa di Città Metropolitana sono intervenuti nel parco municipale di via delle Repubbliche Marinare ridotto in pessime condizioni. Contestualmente diversi volontari hanno recuperato le fioriere abbandonate di piazza Vincenzo De Franchis, nel cuore del centro storico.

Nel parco di via delle Repubbliche Marinare stanno operando gli uomini della cooperativa La Primavera III su impulso della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) e dell'assessorato al verde del Comune di Napoli. I lavori, iniziati ieri, hanno già permesso di ripristinare molte delle aiuole presenti nella struttura pubblica, specie le aree dove insistono le giostre e quelle a ridosso dell'arena centrale. Sono oltre cento i sacchi riempiti con il verde infestante già tagliato: saranno recuperati dall'azienda pubblica Asìa Napoli. Gli altri spazi saranno ripuliti nel corso dei prossimi weekend, come spiega Ippolito Braccini, assessore al verde della municipalità di Napoli Est, il quale evidenzia la difficoltà dell'ente di operare con soli due giardinieri e mezzi inadeguati.

Questo parco rientra tra quelli del territorio di Napoli Est che saranno oggetto degli interventi finanziati dalla Regione Campania. L’assessore municipale Ippolito Braccini specifica che le operazioni relative a questi progetti sarebbero già dovute partire e vista la necessità di “riconsegnare” gli spazi verdi ai cittadini ha sollecitato un intervento dell'amministrazione comunale augurandosi che possa essere svolto anche nei parchi di Villa Salvetti a Barra e Sergio De Simone a Ponticelli.

L'evento nella centralissima piazza De Franchis, invece, è stato organizzato dalle realtà associative Cittadinanza Attiva Per La Barra, Passione Infinita, SavioGroup, Premio GreenCare Aps, I Pollici Verdi di Scampia, WAU! Napoli. I volontari - affiancati dall’agronomo Giovanni Masucci - hanno donato e messo a dimora piante di viburno a foglia liscia nelle fioriere già presenti in piazza ma da tempo lasciate all'incuria. Alcuni commercianti della zona hanno sostenuto l’iniziativa con un contributo. La giusta occasione per distribuire ai cittadini la GreenMap of Campania Felix, la mappa del Premio GreenCare per promuovere la conoscenza di cinquanta parchi e giardini della Regione Campania con lo scopo di valorizzarli.

«Questa mattina a Barra assieme a tanti cittadini volenterosi abbiamo scritto un’altra pagina di senso civico donato per sottrarre dal degrado e dall’abbandono un territorio nevralgico per la vita di comunità. Piazza De Franchis è un luogo vivo, pieno di persone che sostano sulle panchine e che vi passeggiano con tanti bambini e tantissimi anziani: le categorie più fragili», afferma Benedetta de Falco, presidente di Premio GreenCare. «È una agorà viva che va supportata con azioni di manutenzione dello spazio comune. Chiedo agli Amministratori locali di avere più cura di questi luoghi di comunità e di democrazia, attraverso il decoro della manutenzione quotidiana anche della vasca in cui ristagna acqua putrida, con odori malsani per chi li respira, e con il ripristino alla funzione della fontanella». Dunque, resta in condizioni pietose la vasca al centro dello spazio pubblico.

Pochi giardinieri, mezzi inadeguati: impossibile garantire igiene e decoro negli spazi verdi della periferia orientale. Ripristinare la vivibilità di tanti luoghi e permettere ai residenti di godere degli spazi all'aperto è una necessità, specie in un periodo di emergenza sanitaria. Dunque, in questa occasione, l'interlocuzione tra istituzioni e organi diversi e l'attivismo di associazioni e volontari hanno permesso di ripristinare il decoro in un angolo di città spesso dimenticato e, in ogni caso, vissuto, come evidenziato nella denuncia pubblica dei giorni scorsi per il parco di via Repubbliche Marinare. Resta molto lavoro da fare per il recupero di altri parchi della zona come quello di Villa Letizia a Barra e di via Mastellone - mai inaugurato - così come per il Teodosia di San Giovanni a Teduccio: chiuso da anni e mai ripristinato.