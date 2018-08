Domenica 26 Agosto 2018, 16:30

Alberi sradicati e rami che invadono il marciapiede e soprattutto la strada pedonale nel cuore della «city» di Napoli. Appare così da una settimana via Cervantes, la strada che collega piazza Municipio a piazza Matteotti. In numerosi tratti soprattutto verso piazza Matteotti e via dei Fiorentini, sono presenti rami e foglie che impediscono persino il passaggio dei pedoni. Probabilmente i rami sono stati sradicati dalle forti piogge e dalle raffiche di vento della scorsa settimana. Ma c'è chi pensa anche ad atti vandalici come già si sono verificati nella zona a due passi dal Comune, dalla Questura, da uffici e attività commerciali e ricettive, molte delle quali riapriranno proprio domani dopo la pausa estiva.