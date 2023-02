Napoli, degrado nel campetto di Ponticelli: appello di residenti per la pulizia

Si gioca tra degrado e pericoli a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Diversi cumuli di rifiuti insistono nell'area attrezzata comunale in via Lago Fusaro riqualificata di recente dopo anni di abbandono.

Intorno al campetto, quotidianamente utilizzato da tanti giovanissimi, sono accumulate erbacce, fogliame e i rami di recenti potature realizzate sugli alberi interni e adiacenti alla struttura pubblica la cui manutenzione e gestione è formalmente assegnata alla Municipalità di Napoli Est. In realtà il bene - riqualificato nel corso del 2020 insieme ad altre aree sportive di Napoli Est - è gestito informalmente da alcuni residenti che utilizzano anche il locale un tempo destinato ai dipendenti comunali. La carenza di personale non consente di presidiare questa struttura incastrata tra numerose abitazioni in un'area del quartiere di Napoli Est a ridosso di via Bartolo Longo.

Rami e altri rifiuti non raccolti insistono in diversi punti dell'impianto sportivo in cui insiste anche una pista da bocce inutilizzabile perché invasa dal verde infestante.

Di qui l'appello dei residenti che sperano in un intervento affinché si possano ripulire gli spazi così da renderli sicuri e accoglienti e consentire ai tanti, giovani e non, di frequentarli pienamente.

Sullo sfondo una questione di più ampia portata che riguarda la gestione ordinaria di questo e di altri impianti sportivi municipali. La mancanza di operatori per la sorveglianza e per la cura del verde crea spesso disagi e situazioni di mancato decoro.