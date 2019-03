Centro Direzionale: il sogno è un museo a cielo aperto, la realtà è il degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Marzo 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 15:10

Se non avete visto nascere il Centro Direzionale non riuscirete mai a entrare in sintonia con Melissa Scognamiglio: la donna guarda le aiuole e ricorda le piante rare e preziose che venivano gestite con passione da squadre di giardinieri; si volta verso la fontana asciutta e vede ancora i giochi d'acqua che erano veri e propri spettacoli «venivano qui a vederli da tutta Napoli»; abbassa lo sguardo sulle mattonelle dissestate, spaccate, volate via e pensa all'epoca in cui ogni minimo dissesto veniva riparato nel giro di un'ora. Eppure quando Melissa sente l'interlocutore che parla male del Centro Direzionale avvolto dal degrado, si volta con rabbia: «No, questo non è vero. Qui si vive ancora bene, meglio che in altre zone della città, anche quelle che voi considerate i quartieri buoni. Insomma, non va denigrato questo posto, intesi?». Il messaggio è chiaro, la realtà però parla d'altro.