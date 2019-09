Napoli, il cimitero di Pianura tra crepe e infiltrazioni: «Subito la messa in sicurezza»

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:12

Marmi rotti, crepe nel muro e materiale di risulta accumulato accanto ai loculi. Questa la condizione in cui versa l’ipogeo del cimitero di Pianura. Una sala degli orrori, abbandonata e pericolosa per chi - fino alla scorsa settimana - vi accedeva senza problemi. Solo le ultime piogge ne hanno reso indispensabile la chiusura. Le fratture nelle mura perimetrali si sono ampliate, lasciando cadere frammenti di intonaco sulle tombe sottostanti.«È una situazione indecente», commenta il presidente del comitato per la salvaguardia del cimitero Pietro Diodato. «È diventato impossibile anche andare a deporre un fiore. Sulle tombe cadono continuamente i frammenti delle volte che presentano lesioni sempre più ampie. La struttura ha subito numerosi danni con le ultime piogge e questo ne ha reso necessaria la chiusura in attesa di restauri e messe in sicurezza. I nostri esposti alla curia di Pozzuoli e al Comune di Napoli sono continui ma inascoltati. Speriamo che adesso qualcuno prenda provvedimenti».