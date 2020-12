Napoli, Corso Novara sempre più nel degrado: «Aumentano furti e insicurezza»

Furti, degrado ed una situazione igienico sanitaria che fa sempre più paura e rabbia ai residenti della zona. Questi, in breve, i problemi principali che affliggono l'area di Corso Novara a due passi dalla stazione centrale. Un vero dramma sociale che coinvolge numerosi clochard che bivaccano, in uno spazio privato ed abbandonato a se stesso, nei pressi dell'incrocio con il ponte di Casanova. Problematica nota a tutti ma su cui nessuno, se non con pochi interventi di pulizia, è ancora riuscito ad intervenire.

«Abbiamo esposto la situazione a tutti gli organi competenti – denunciano il consigliere della IV Municipalità Andrea Cristiani e l'attivista Adelaide Dario – ma siamo ancora con un nulla di fatto. Intanto però non possiamo consentire che questa situazione vada avanti. Ci sono difficoltà oggettive e sotto gli occhi di tutti. Un aumento di furti denunciato dagli stessi residenti, oltre ad una baraccopoli insicura e malsana che mette a repentaglio la salute di tutti. E la cosa è seria. Lo è prima di tutto perchè dall'edificio che sovrasta le tende dei senzatetto, cadono spesso pietre e frammenti di intonaco e poi perchè proprio recentemente è stato raccolto dell'amianto che ancora ricopre parte dell'edificio».

Un ulteriore allarme quindi, legato ai frammenti di eternit che proprio recentemente sono stati raccolti dalla zona. Interventi di pulizia a cui però, non hanno fatto seguito lavori di bonifica e messa in sicurezza. «Il problema è noto ai nostri uffici – afferma il presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella – ma possiamo solo monitorare e sollecitare interventi. Le azioni in capo all'area antistante il marciapiede di corso Novara sono difatti in larga parte di pertinenza diretta del Servizio Demanio e Patrimonio comunale. Noi a tal proposito, negli ultimi mesi, abbiamo più volte segnalato all'amministrazione cittadina la problematica sollecitando una bonifica radicale del sito. La questione, però, per essere risolta richiede anche una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, privati compresi. L'immobile diroccato alle spalle, dove i clochard hanno trovato riparo, appartiene a dei privati che pertanto devono farsi carico della pulizia e messa in sicurezza del manufatto. Il servizio patrimonio invece è tenuto ad intervenire nell'area antistante il marciapiede di corso Novara. C'è bisogno insomma di un intervento congiunto per ristabilire la legalità e al contempo tutelare tutti. Come ente di prossimità possiamo solo continuare a insistere e sollecitare i servizi centrali ad intervenire urgentemente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

