Napoli, in abbandono la fioriera ricordo delle Undici vittime del Melarancio

Celebreta e subito dimenticata. È la breve storia della fioriera commemorativa dedicata agli Undici fiori del Melarancio, nel popoloso quartiere Arenella a Napoli.

Posta nello spartitraffico, davanti la chiesa Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Rotonda, tra via Undici fiori del Melarancio e via Saverio Altamura, la fioriera voluta dalla 5 municipalità è in stato di forte abbandono, lesionata e senza fiori.

Tante le segnalazioni dei residenti e dei familiari delle vittime: «Già molti avevano notato che si trattava di un oggetto di dubbio valore rispetto a ciò che avrebbe dovuto rappresentare ma è stato comunque un gesto apprezzato» spiega Daniela Lombardo, sorella di una delle vittime. «È stata posta il giorno 26 Aprile durante una manifestazione patrocinata dal comune di Napoli in ricorrenza dei quarant'anni dal tragico evento, ma distanza di poco tempo è in uno stato desolante, oltre che mortificante per chi è legato emotivamente alla tragedia.

Basterebbe un po' di manutenzione per poterla riprendere e con lei la memoria dei nostri ragazzi»

Ancora viva in città la memoria di quella immane tragedia. Era il 26 aprile 1983, quando sull’autostrada A1, all’interno della galleria del Melarancio, vicino Firrenze, il bus sul quale viaggiavano gli studenti della scuola media Edoardo Nicolardi, in gita scolastica, fu coinvolto in un disastroso incidente nella galleria del Melarancio, vicino Firenze. Un bilancio disastroso, quello dello schianto: 11 studenti morti, altri 38 feriti. Avevano tutti meno di 14 anni.