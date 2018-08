«Poco personale, niente pasti caldi per i clochard di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Agosto 2018, 08:30

In estate la solitudine si fa sentire più che in altri periodi. La città si svuota e la vita di chi già è messo a dura prova diventa complicata. È in questi giorni che notiamo di più i senza fissa dimora, forse perché il caos quotidiano distrae da ciò che i nostri occhi non hanno voglia di cogliere. Nei luoghi deputati al loro sostegno però ci sarebbero delle carenze di organico che secondo Cisl Fp «non ha permesso di distribuire i pasti caldi, ma solo panini».Dalla fine di luglio al Centro di prima accoglienza di via De Blasiis ci sarebbero stati dei problemi tali da non permettere la distribuzione dei pasti caldi. «È presente poco personale e agli ospiti è stato offerto soltanto un panino» dichiara Agostino Anselmi di Cisl Fp. Secondo il sindacalista così si accentuano le difficoltà delle persone che già vivono il dramma dello stare per strada nel momento dell'anno in cui le difficoltà diventano maggiori perché la città si svuota e diminuiscono così le possibilità di ottenere un sostegno dai cittadini, sotto forma di elemosina o di aiuti materiali come pasti caldi. Insomma, stando alla denuncia della Cisl, il Comune dovrebbe evitare di sguarnire dei presidi di accoglienza in mesi come luglio e agosto provvedendo, invece, a garantire una adeguata presenza di lavoratori.