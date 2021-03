Controlli anti-Covid a Napoli: 11 denunciati a Poggioreale, cinque senza patente da anni

Sono 11 le persone denunciate - cinque per guida senza patente con recidiva nel biennio, quattro parcheggiatori abusivi e due stranieri non comunitari sprovvisti di documenti di identità - nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e da quelli del Reggimento Campania nelle strade del Rione Luzzatti e nel complesso di edilizia popolare di via Stadera. Varie anche le contravvenzioni.

Cinque persone sono state sanzionate perché trovate senza la mascherina e sono 41 gli autisti indisciplinati per multe che superano complessivamente i 30mila euro. Durante il servizio sono state identificate inoltre 188 persone e controllati 130 veicoli.

