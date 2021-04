Via delle Repubbliche Marinare, 10 giorni all'abbattimento del cavalcavia

Dieci giorni, o poco più, all'inizio dei lavori per l'abbattimento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare, arteria primaria della zona orientale di Napoli. Gli attesissimi interventi permetteranno di radere al suolo il viadotto che corre dall'incrocio con via Volpicella per finire trecento meri più avanti: siamo al confine tra i quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio.

Ad annunciare l'imminente apertura del cantiere è stato Edoardo Fusco, dirigente del Servizio ‘Strade e grandi reti tecnologiche’ del Comune di Napoli, che - interrogato dai consiglieri della commissione ‘Qualità della Vita’ - ha specificato che «per i lavori al cavalcavia si prevede l'apertura del cantiere nei primi giorni di maggio». Due mesi fa, a metà febbraio, è stato formalizzato l'affidamento dei lavori una impresa con sede legale a Quarto (Napoli) per 935mila euro.

Quella del viadotto di Napoli Est è una storia lunga e tormentata. L'abbattimento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare è stato deciso nel lontano 2012 dalla giunta comunale con l'idea di riqualificare l'intera area creando spazi per la sosta, strisce di verde, parco giochi e campo bocce. A gennaio 2018 la giunta approva la validazione del progetto esecutivo. Un anno dopo, fine gennaio 2019, l'amministrazione comunale decide per la risoluzione del contratto alla ditta aggiudicatrice la cui documentazione presentata agli uffici non risulta adeguata all’avvio dei lavori. Dunque, è stato necessario interpellare le altre ditte giudicate idonee agli interventi fino all'atto di due mesi fa. Le risorse per i lavori sono di Cassa Depositi e Prestiti.

Una lunga battaglia dei cittadini che abitano a ridosso del viadotto, spesso teatro di incidenti stradali e anche il luogo “ideale”, nella parte sottostante, per tossicodipendenti e persone che si prostituiscono. In più occasioni, invece, è stato utilizzato come l'ennesimo spazio della zona orientale di Napoli per lo sversamento illecito di rifiuti. Un gruppo di residenti ha insistito affinché si arrivasse alla realizzazione del progetto di dieci anni fa sollecitando, in più occasioni, gli uffici competenti.

Resta molto da fare per via delle Repubbliche Marinare "interrotta" da numerosi pericolosi dissesti. Il progetto di manutenzione straordinaria del tratto compreso tra via Botteghelle (confine con il Comune di San Giorgio a Cremano) fino al corso IV Novembre è tra quelli candidati dal Comune di Napoli ai fondi del Recovery Plan. Invece, il tratto compreso tra via Galileo Ferraris e via Volpicella è già finanziato con le risorse del 'Piano strategico' della Città Metropolitana di Napoli. L’effettiva realizzazione dei tre interventi - compreso l'abbattimento del viadotto - permetterebbe di ripristinare pulizia, decoro e sicurezza in una strada utilizzata quotidianamente da migliaia di veicoli, anche mezzi pesanti, collegando la zona est al centro cittadino e al vesuviano.