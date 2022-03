Napoli, dipendente Asia parcheggia su posto auto riservato ai disabili

Nonostante il recente cambio della dirigenza ai vertici della municipalizzata dei rifiuti, Asia Napoli, continuano le segnalazioni di disservizi e comportamenti a volte impropri di alcuni suoi dipendenti. «Quest’auto dell’Asia parcheggiata sulle strisce gialle riservate ai disabili, all’altezza del civico 71 di via Freud, oltre a costituire una violazione del codice della strada, è soprattutto un triste esempio di violazione delle fondamentali regole di rispetto e convivenza civile» è quanto denuncia in una nota il consigliere della Municipalità Vomero-Arenella, Francesco Flores (Forza Italia). L’auto in questione è una Fiat Panda in dotazione ad alcuni dipendenti, da utilizzare solo in orario di servizio, parcheggiata in bella mostra e in pieno giorno all’interno di un posto auto destinato a persone diversamente abili, come se nulla fosse, al Rione Alto.

«Duole molto – attacca Flores - dovere osservare che un rappresentante di un’azienda municipalizzata assuma tale scorretto comportamento, ignorando totalmente le difficoltà di quanti, meno fortunati, sono costretti ad elemosinare un posto che spetterebbe loro di diritto. Ho provveduto – conclude - personalmente a segnalare l’episodio ai vertici dell’Asia, confidando in un loro intervento affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi».