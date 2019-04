Disastro Incurabili, da oggi via ai lavori di messa in sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Aprile 2019, 11:00

Sono ore di lavoro febbrili, queste che precedono le feste di Pasqua, per il commissario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. Il dissesto del complesso monumentale degli Incurabili è la priorità in un frangente in cui i disagi degli abitanti sfollati incrociano le difficoltà degli interventi tecnici e la riorganizzazione della parte assistenziale. Dopo lo sgombero, due settimane fa, dei pazienti e del personale - trasferito provvisoriamente all'Ospedale del mare (Medicina, Chirurgia e Urologia), al Pellegrini (Oculistica e alcuni ambulatori) e al Policlinico di Piazza Miraglia (gli ambulatori chirurgici) - si attendono ora le decisioni finali. Un nodo complesso affrontato in una lunga riunione con operatori e sindacati. Quel che è certo è che sarà necessario tenere conto dei fabbisogni e delle carenze di personale degli altri ospedali pur valutando la necessità di tenere unite alcune delle identità e delle articolazioni funzionali come la Chirurgia configurata in un team collaudato che svolge un ruolo centrale nella rete oncologica della Asl.