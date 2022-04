Napoli, cinque conseguenze del disastro trasporti

Sabato sera a Napoli. Chiuse le funicolari. Ferme le due metropolitane. Niente bus che attraversano tutti i quartieri. E il taxi è un desiderio che non passa. Inutile telefonare ogni dieci minuti al centralino delle varie compagnie (in attesa che venga istituito il numero unico): non ci sono macchine libere. Non in un paesino della provincia, non in una localiltà qualsiasi, non in una periferia abbandonata. Nel centro storico, tra piazza del Plebiscito, via Toledo, piazza Vittoria e piazza dei Martiri.

Già prima della mezzanotte tornare a casa diventa un'odissea, e quanto appare lontana, non solo la propria abitazione, ma la promessa di «una mobilità adeguata a una città europea» formulata nel programma dal candidato sindaco Gaetano Manfredi. Mesi dopo la sua elezione, basta guardarsi intorno per capire cosa significa ritrovarsi nel deserto dei trasporti. Un problema che risale indietro nel tempo, ma dalle conseguenze pesanti (almeno cinque) soprattutto se si sogna il rilancio.