Napoli, scoperti nuovi sversamenti abusivi nell'ex campo rom in via Brecce

Mercoledì 22 Agosto 2018, 15:19

Nuova discarica abusiva in via Brecce a Sant’Erasmo a Napoli. La segnalazione arriva direttamente dalla commissione ambiente della IV Municipalità che ha rinvenuto questo nuovo punto di sversamento durante un normale giro di controllo sul territorio dell’area est della città. Una gran quantità di rifiuti speciali sono stati accatastati in zona, proprio nei pressi dell’ex campo Rom, all’interno di grandi sacchi lasciati aperti alle intemperie di questi ultimi giorni.Immediata la segnalazione della stessa commissione, al nucleo ambientale della poliza locale e all’Asia per l’immediata rimozione dei materiali pericolosi.