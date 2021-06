Napoli, da discarica a orto comune a Fuorigrotta: «Recuperata area degradata»

Da area abbandonata a spazio comune dove poter coltivare la terra e curare il verde. Una vera rigenerazione urbana, nel cuore del quartiere di Fuorigrotta, che ha coinvolto volontari e cittadini pronti a mettersi in gioco. Questa – in breve – la storia del giardino sociale alle spalle del mercatino rionale Canzanella che dopo quasi due anni, anche a causa della pandemia, è stato inaugurato dai ragazzi che se ne occupano. Un terreno abbandonato da anni e trasformato in discarica che oggi rinasce grazie ad un gruppo di giovani, desiderosi di restituirlo alla città.

«Siamo riusciti – commenta la consigliera della X Municipalità Annalisa Mantellini – a recuperare una delle aree più abbandonate del quartiere. Siamo passati dalla discarica ad un terreno che oggi sta iniziano a dare i suoi primi frutti. Coltiviamo ortaggi, erbe aromatiche e qualità di patate tipicamente napoletane. Non usiamo pesticidi e nessun altra sostanza che possa alterare la qualità della terra e dei prodotti che coltiviamo. Siamo felici di aver inaugurato dopo un anno e mezzo di covid che non ci ha concesso di lavorarci prima. Ma adesso tutto è diverso e vediamo che anche la gente ci apprezza». Proprio i residenti della zona infatti, sono tra i primi a partecipare a questo processo di rigenerazione. Una sorta di sostegno morale e materiale che passa anche attraverso la consegna di piante e semi da coltivare.

«La gente ci sostiene – continua Annalisa – regalandoci moltissime piante che stiamo provvedendo a sistemare ai limiti dell'orto. Questo ci inorgoglisce perchè dalla diffidenza sono passati ad azioni concrete che li rendono partecipi di questa rinascita. Ora però vogliamo andare avanti e cercare di liberare anche una seconda area, sempre nei pressi del mercatino rionale, ancora abbandonata al degrado. Speriamo di poterla rendere fruibile perchè significherebbe davvero tanto per Fuorigrotta. Uno tra i quartieri della città più ricchi di natura e potenzialità produttiva».