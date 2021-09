Napoli, distrutta la panchina della metro Salvator Rosa: «Chi danneggia il bene pubblico fa male agli altri e a sé stesso»

Ennesimo atto di vandalismo a Napoli. Stavolta alcuni soggetti ignoti hanno distrutto la panchina di marmo situata all’esterno della stazione metropolitana di Salvator Rosa. A segnalare l'accaduto è stato un cittadino che si è rivolto al Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

«Ennesimo atto grave che testimonia ancora una volta quanto poco amore ci sia per la propria città e quanto per alcuni, le regole non valgano niente. Serve un intenso programma di rieducazione sociale e civica per i giovani e per i meno giovani.

Occorre insinuare nelle menti il concetto che chi danneggia i beni pubblici fa male alla comunità, agli altri ma anche a sé stesso. Napoli deve ripartire propria da questo. Non deve esserci più tolleranza per chi vandalizza e distrugge ogni cosa». Queste le dure parole del consigliere Borrelli.