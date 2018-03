Il divieto c'è ma è affisso sugli alberi: multe a raffica al corso Meridionale

Lunedì 26 Marzo 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 12:35

Apre il cantiere, ma gli avvisi «nascosti» su pochi alberi impediscono agli automobilisti di notarli e fioccano i verbali dei vigili urbani. Sono decine e decine i residenti e i dipendenti della filiale Napoli 50 di Poste Italiane in corso Meridionale che, a causa del mancato avviso (in alcuni tratti) dei lavori ai marciapiedi e al manto stradale, sono stati multati per aver parcheggiato i loro veicoli laddove non era concesso, secondo l’ordinanza sindacale del Comune. Ma l’avviso che - come si legge - è in vigore dal 20 marzo fino al 5 maggio, è stato affisso venerdì scorso, ossia il 23 marzo. Come se non bastasse le locandine sono state apposte solo su alcuni alberi lungo il tratto interessato dai lavori, impedendone la vista agli automobilisti.«Sulla maggior parte degli alberi il divieto non era affisso - denunciano utenti e dipendenti di Poste e altri uffici della zona - ed è lì che molti di noi hanno parcheggiato a partire da venerdì pagando regolarmente il ticket per la sosta. Ma dal biglietto si sarebbe dovuto evincere che davanti non si poteva sostare perché c’era un divieto. Invece ci siamo visti arrivare la polizia municipale che ha - a giusta ragione - elevato verbali a raffica poiché le auto erano in sosta vietata, laddove non c’era però alcuna segnaletica».Il caos è proseguito questa mattina, quando in tanti si sono recati presso la sede dell’unità operativa San Lorenzo dei vigili urbani per contestare le multe. «Perché piuttosto - si chiedono i cittadini - non si interviene contro la sosta selvaggia delle auto che parcheggiano finanche negli spazi che danno accesso all’ufficio postale? Mamme con passeggini e disabili in carrozzella devono fare una gimcana per entrare. Perché non si puniscono i trasgressori piuttosto che i cittadini onesti, che dopo aver pagato il ticket per la sosta, sono anche beffati perché multati per un servizio che non funziona?».