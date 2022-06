Napoli, riparte domani il servizio navetta tra Capo Posillipo e Marechiaro

Da domani mattina parte la navetta Anm fra Capo Posillipo e Marechiaro. Si tratta di un minibus da 40 posti. Prima corsa alle 8, ultima alle 20. Il servizio si effettuerà fino alla fine di agosto.



«Manteniamo la promessa fatta ai cittadini ed alla municipalità» dichiara l'assessore alla mobilità Edoardo Cosenza «La navetta costituisce un significativo ausilio pubblico per gli abitanti della zona di Marechiaro e per i cittadini che andranno al mare, limitando il traffico in una zona particolarmente sensibile».