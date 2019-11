Cinquantenni alla riscossa: le «Panterone» napoletane ​diventano star del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palestrate, eleganti, attraenti e soprattutto sicure di sé: lerivendicano un ruolo da protagoniste nell’Olimpo della bellezza e conquistano consensi nella vita quotidiana come anche nel mondo del web e dello spettacolo. Da Jennifer Lopez, che ha sfoggiato un fisico mozzafiato sulle passerelle della Milano Fashion Week, alla mediterranea Maria Grazia Cucinotta, le donne che hanno varcato la tanto temuta soglia dei 50 anni, sono sempre più attente alla cura del proprio corpo e non rinunciano ad attività fisiche come pole dance o pilates a cui abbinano una sana alimentazione e l’ironia di mettersi sempre in gioco. Anche ale donne di mezza età sono attive sui social network e dettano tendenza in fatto di moda. Ed ecco le «»: cinque donne napoletane di età compresa tra i 45 e i 56 anni, diventate star del web e dei salotti televisivi per aver posato in abiti succinti, ma anche per aver lanciato un singolo musicale scritto dal maestro Salvatore Torregrossa dal titolo «».Abiti maculati, paillettes, pose sexy, ironia e tanta voglia di apparire: lavoratrici e mamme full time, queste signore, durante il tempo libero si trasformano in vere e proprie pin-up per evadere dalla routine quotidiana. E così, hanno sfidato mariti e luoghi comuni, realizzando unfrizzante e originale che impazza sui siti e catturato l’immaginario del pubblico maschile sfilando sulle passerelle di moda per donne mature. Obiettivo del progetto è quello di dimostrare che la bellezza non ha età e soprattutto che anche dopo i cinquant’anni è possibile divertirsi e trasformare la propria vita in un capolavoro.Leader del gruppo èe mamma di tre figli che, quasi per gioco, chiamò a raccolta le sue amiche per partecipare a un casting in cui era richiesta la presenza di donne di bella presenza per un videoclip, all’appello hanno risposto le sue amiche, tutte accomunate dalla passione per lo spettacolo e per gli abiti in stile maculato. La più anziana del gruppo, con i suoi 56 anni, è Lidia De Maio, già vincitrice del concorso nazionale die considerata dai followers lain virtù della sua somiglianza con l’attrice romana;c’è poi Giovanna Venosa, che ha dovuto superare le perplessità iniziali della sua famiglia che ha poi deciso di sostenerla in questa avventura, e ancora Anna Caprio che partecipa a diverse fiction mentre sul web si definisce una trend setter dello; infine Rosaria Romano che si mantiene in forma con la. Mentre sognano di partecipare al, lanciano un messaggio a tutte le coetanee che si sentono poco attraenti: piacersi per piacere, e non perdere mai la voglia di divertirsi.